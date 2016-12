Hrvatska, Politika

Zemlja milijun stranaka

U 2016. godini registrirane su čak 22 nove stranke, a s nove dvije - Strankom međugeneracijske solidarnosti Hrvatske s predsjednicom Višnjom Fortunom te Novom ljevicom Dragana Markovine, bit će ih 24. Ukupno je to 320 stranaka od početka višestranačja u Hrvatskoj, no danas je aktivna 161 (plus dvije nove). » Novi list