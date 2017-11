San Francisco: Prva crkva umjetne inteligencije

Društvo, Religija, Svijet

Hvaljena nula i jedinica

Inženjer robotike iz Silicijske doline Anthony Levandowski osnovao je prvu svjetsku crkvu umjetne inteligencije - nazvao ju je Way of the Future i naravno da je sebe postavio za vođu nove svjetske religije. U dokumentima koje je predao poreznicima stoji da će se WOTF baviti realizacijom, prihvaćanjam i obožavanjem božanstva baziranog na umjetnoj inteligenciji, stvorenog kroz računalni hardver i softver. To uključuje i financiranje istraživanja za kreiranje same božanske umjetne inteligencije. » Wired