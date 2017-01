Sanja Modrić: Živi zid treći jer viču što sve narod ne želi

Hrvatska, Politika

Ispušni ventil

"Pernar je populist par excellence, to vidi i slijepac. Ali možda ljudi ipak nisu takvi kreteni da ih je Pernar u stanju baš toliko zaludjeti sa svojim prozirnim i nekorisnim egzibicijama i spektaklima. Prije će biti da je ljudima naprosto puna kapa ovih srednjestrujaških politika i svih kiselih darova kojima su im one nakrcale živote. Pa sada plješću svakome tko drsko provocira tu uobraženu, a jalovu moć, baca je iz takta i tura joj prst u oko. Eto to su Pernar i Živi zid. Ispušni ventil već vrijedi deset posto popularnosti, skoro kao trećina HDZ-a i pola SDP-a", piše Sanja Modrić. » Novi list