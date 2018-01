Santini: Ne umanjujte PDV, povećajte neoporezivi dio dohotka

Gospodarstvo, Hrvatska

[hail]

"Činjenica je da u RH postoji tržišna država - ako se smanji PDV nemamo pravo tražiti od prodavača da za taj iznos smanji cijenu. Ako smanjite PDV, to je jasan. Kako je hrvatsko gospodarstvo inferiorno vjerojatno će doći do smanjenja radnih mjesta... Porezni sistem mora. Ako govorim o porezu, govorim o tečaju nacionalne valute i o kamati. PDV je porez budućnosti zato jer tržišnu državu karakterizira njezin suverenitet na njezinom području, a EU to želi izmijeniti. Gospodo, umjesto smanjenja PDV-a sa 25 na 24% -", poručuje vladi profesor Guste Santini. » HRT