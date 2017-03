Šarić najbolji u napetom meču Sixersa protiv vodeće momčadi lige

Sport, Svijet

Mamin sin

Dario Šarić odigrao je sinoć sjajnu utakmicu za Philadelhia 76erse u tijesnom porazu 106:104 od Golden State Warriorsa, vodeće momčadi lige. Pišu Sportske da je Šarić odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri, u kojoj je za 37 minuta postigao 25 poena (šut iz igre 11/20, trica 2/6, slobodna bacanja 1/2), uhvatio 7 skokova i imao 6 asistencija, tri ukradene lopte i dvije blokade. Ovdje video sinoćnje Šarićeve igre, kaže voditelj "he has been the man for Philadelhia"... CSN Philly piše da Šarić odlično igra u posljednje vrijeme jer mu je iz Hrvatske u posjetu stigla majka Veselinka, po prvi put otkako je u rujnu otišao u SAD. » ESPN