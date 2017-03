Šarić najbolji u pobjedi 76-ersa nad vodećim Celticsima

Sport, Svijet

Hrvatski reprezentativac Dario Šarić istaknuo se sinoć u utakmici Philadelphia 76-ersa koji su s 105:99 pobijedili vodeći sastav skupine Atlantic Boston Celticse. Šarić je sa 23 koša za 32 minute provedene u igri bio najbolji u redovima Sixersa, sakupio je i šest skokova te četiri asistencije i dvije osvojene lopte te je pogađao ključne koševe u samoj završnici. Ovdje video-isječak utakmice, ovdje Šarićeve igre ("Dario has it goin' on", "beautifully delivered", kaže voditelj...). » Sportske novosti