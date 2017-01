"Sat sudnjeg dana" na dvije i pol minute do ponoći, najviše od Hladnog rata

Društvo, Svijet

Samo što nije...

Vrijeme na "satu sudnjeg dana" pomaknuto je unaprijed na dvije i pol minute do ponoći (odnosno do "apokalipse"), zato što svjetski vođe nisu reagirali na upozorenja o klimatskim promjenama i nuklearnim eskalacijama. Urednici publikacije Bulletin of the Atomic Scientists kažu da sat miču jer političari nisu poduzeli ništa oko upozorenja iznesenih još prošle godine, a ovih dvije i pol minute je samo pola minute više nego koliko je ovaj sat pokazivao na početku Hladnog rata od 1953. do 1960. kad je pokazivao dvije minute do ponoći ( ovdje novo izdanje biltena). Sad posebno prozivaju opasnost koja se krije iza svjetskih vođa "problematično sklonih sumnjanju ili odbacivanju znanstvenih zaključaka". » The Verge