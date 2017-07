Saucha: Nije u zatvoru baš najbolje

Život u malo kvadrata

"Kada vas netko zatvori u 6 do 7 metara kvadratnih i kada vam se u toj prostoriji nalazi vaš krevet, stol s kojeg jedete, školjka za wc koje se nalazi na pola metra od stola na kojem jedete i kada u toj prostoriji provedete 22 sata dnevno onda shvatite da možda to baš i nije najbolje", rekao je u Saboru Tomislav Saucha na raspravi o zatvorskom sustavu u Hrvatskoj (bio u pritvoru zbog sumnje u krađu dnevnica iz Vlade). Poručuje on da su "zatvorenici ljudska bića i da kao društvo moramo razmisliti želimo li imati zatvorski sustav koji rehabilitira ili samo koji isključivo kažnjava". Inače, 2015. kroz zatvore je prošlo 11.575 ljudi. » Večernji