Savjet putnika: Minimum odjeće potreban za godinu dana avanturističkog života

Gdje si bio? Svugdje! Što si nosio? Skoro ništa!

Za godinu dana putovanja kamp-kućicom ili na neki način sličan tome dovoljno je odjeće koliko stane u kutiju veličine kutije za alat, i to odjeće za razne prilike, savjetuje avanturistički časopis Outside . Preporuka je imati kvalitetne stvari neutralnih boja koje mogu poslužiti u viša svrha, od sporta do sastanaka. Konkretno, ovo je potrebno i dovoljno: 2 majice kratkih rukava + 2 dvije s gumbićima, 2 košulje, 2 veste, 2 jakne, dvoje kratke hlače, 2 traperice i 2 hlače, jedne kupaće gaće i 3 para donjeg rublja, jedne bolje tenisice, papuče i 5 pari čarapa. Eto, sretan put!