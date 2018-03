Savjet: Vrijeme treba trošiti mudro kao i novac

Društvo, Svijet, Zanimljivosti

Život na kovanicama

Ako vam je do nečega jako stalo - od pisanja romana, preko pokretanja posla do provođenja više vremena sa svojom djecom - jedini način na koji to možete postići je da dio toga napravite sada, bez obzira koliko hitnih zadataka vas pritišče, kaže stripašica i savjetnica za kreativnost Jessica Abel svom nedavnom postu . Kaže ona da se vrijeme treba štedjeti i trošiti slično kao novac: "Ako ne sačuvate dio svog vremena za sebe sada, u svakom tjednu, ne postoji trenutak u budućnosti kad ćete čudesno biti gotovi sa svime i imati hrpu vremena".