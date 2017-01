Glazba, Zanimljivosti

Duga priča

Svi odrasli u 90ima sjećaju se simpatičnog čovječuljka Scatmana Johna čiji su se hitovi ( Scatmans World ) u vrhuncu dance groznice često vrtili na repertoaru diskoteka. No većina ne zna da je John Paul Larkin (to mu je pravo ime) imao problema s mucanjem, a upravo je to bio razlog zašto je krenuo u glazbene vode. Evo njegove priče