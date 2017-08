Schmidt: Ako papa može držati misu za svećenike pedofile, zašto je problem ako ja snimam film

Film, Hrvatska

Dobro pitanje

"Ako papa može držati misu za svećenike pedofile, ne razumijem zašto je problem ako ja o tome snimam film. Da je moj junak profesor tjelesnog odgoja, film bi se gledao drugim očima. Ali ovako... No ja sam htio da sve to funkcionira kao priča, bez obzira na to što je on svećenik. Ja o njemu uopće ne govorim kao o svećeniku, govorim o našem društvu koje je zatvoreno i koje se sve više zatvara", kaže Branko Scmidt u intervjuu za Globus , govoreći o svom novom filmu Agape