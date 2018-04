Sean Penn napisao knjigu, kritičari ga popljuvali

Celebrities

Sve treba probat jednom

Krajem ožujka izašao je prvi roman oskarovca Seana Penna, Bob Honey Who Just Do Stuff . Premda su neki kolege i književnici pohvalili njegov rad, brojni kritičari i internetska zajednica proglasili su ga jednim od najgorih romana u povijesti. Radnja se vrti oko glavnog lika Boba čiji postupci u romanu nisu uvijek jasni niti logični, koji bez pravog razloga podvaljuje eksplozive, ubija, sanjari o seksu s ćelavom Annie koja boluje od alopecije, a jednom prilikom u pustinji zapali vibrator, no opet bez logike i razuma. Glumac kaže da ga nije briga za kritičare. » Jutarnji