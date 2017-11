Seksualno zlostavljanje: 20 prijava protiv Spaceyja u kazalištu Old Vic

Celebrities, Društvo, Svijet

Kuća loših karata

Londonsko kazalište Old Vic primilo je 20 prijava o neprimjerenom ponašanju bivšeg artističkog direktora teatra Kevina Spaceyja. Iz kazališta su uputili "iskrenu ispriku" jer "nismo stvorili okruženje i kulturu u kojoj bi se ljudi osjećali da mogu slobodno govoriti". Spacey je bio artistički direktor u Old Vicu od 2004. do 2015., a kažu iz kazališta da je oko holivudske zvijezde bio razvijen kult ličnosti. Samo jedna osoba prijavila je ovo problematično Spaceyjevo ponašanje, dok ostali "nisu znali kako da odgovore". » Sky News