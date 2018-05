Književnost, Kultura, Zagreb

Knjigom u glavu

Od 21. do 27. svibnja u Muzeju za umjetnost i obrt održava se četvrti po redu Zagreb Book Festival . Neke od tema o kojima će se na festivalu razgovarati su 'Narcisoidnost – virus moderne tehnologije', 'Fake News – mediji u doba alternativnih činjenica', 'Tiranija izbora – obrazovanje u doba filtriranja', 'Siri, how do you feel? – umjetna inteligencija i moral'. » Novi list