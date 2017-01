Senilnost kod starijih osoba samo je stereotip

Društvo, Istraživanja, Lifestyle, Regija, Zdravlje, Znanost

Selektivno pamćenje

Proces starenja donosi promjene u fizičkom, psihičkom i socijalnom funkcioniranju osobe, no ponekad je teško razlučiti stvarno stanje osobe od stereotipa, pokušala je pokazati u istraživanju Maja Zupančič s Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Ljubljani na tisuću ispitanika. Njezini rezultati pokazuju da čak dvije trećine ljudi starosti između 74. i 81. godine zadržava intelektualne sposobnosti, dok postotak postotak senilnosti nakon 65. godine iznosi tek 10 do 15% i raste do 40% nakon 90. godine. » geek.hr