Traže se žedne uši

Američki rokeri Shellac i kantautor Conor Oberst prvi su izvođači potvrđeni za festival SuperUho čije će se četvrto izdanje održati od 7. do 9. kolovoza u Primoštenu. Osim ovih poznatih stranaca, potvrđen je i nastup splitskog kantautora Gracina. Ulaznice do 18. ožujka koštaju 220 kuna, nakon toga polako poskupljuju do 320 kuna. » Monitor