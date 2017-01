Shymalanov uspjeh: 'Split' zaradio 40 milijuna dolara u prvom vikendu

Film, Svijet

Novi M. Night Shyamalanov triler 'Split' bio je najgledaniji proteklog vikenda u sjevernoameričkim kinima gdje je zaradio 40,2 milijuna dolara, što je jedno od najvećih vikend-otvaranja u 19-godišnjoj karijeri redatelja 'Šestog čula', 'Unbreakable' itd. ( trailer Rotten Tomatoes ). Drugi na box-officeu je 'xXx: Return of Xander Cage' s 20 milijuna zarađenih dolara ( trailer Rotten Tomatoes ), ali je zato novi Vin Diesel prvi na globalnom box-officeu sa zaradom od 50 milijuna dolara, dok je 'Split' van Amerike zaradio 5 milijuna. Treći je 'Hidden Figures' s 16,3 milijuna, film o trojici crnaca, NASA-inih matematičara koji su imali značajan doprinos američkom svemirskom programu u vrijeme rasne segragacije ( trailer Rotten Tomatoes ). S ovim vikendom 'Rogue One: A Star Wars Story' je došao do milijardu kuna zarade u svijetu. » EW