Šimleša: Ministar prepisivač kao uzor svim učenicima

Hrvatska

I to kakav uzor

"Čini mi se da su svi napadi na novopečenog ministra znanosti i obrazovanja potpuno neopravdani i rezultat ljubomore njegovih kolega. Pa čovjek je samo pokazao poduzetnost, a to se u Hrvatskoj cijeni. Mi cijenimo zaobilaženje pravila, to je dio našeg DNK. Izvrsna je vijest da će ovaj ministar postati uzor svim učenicima i studentima koji se žele provući. I to kakav uzor! Ministar znanosti i, ni manje ni više, obrazovanja! Pa tko ne bi htio da mu dijete ima tako uzvišene uzore", piše Bruno Šimleša. » Jutarnji