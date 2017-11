Sinčić kod Stankovića: Nek Todorić sa sobom u zatvor povuče 10 političara

Društvo, Hrvatska, Politika

Ivičinih 11

"U više smo navrata odbili surađivati s tradicionalnim političkim elitama zato što su dovele Hrvatsku u stanje u kakvom jeste. Također i zato što ništa s njima ne možete riješiti, a to je dvaput pokazao Most" - rekao je Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida danas u Nu2. Kaže da spremaju zakon o zviždačima koji bi im dao niz prava - "za svaku kunu koju dobije zviždač, on će spriječiti pet kuna štete u nekoj instituciji gdje radi". Govoreći o izjavi Ivana Pernara da je za Hrvatsku bitniji opstanak Srba nego kupnja borbenih zrakoplova, o čemu je Živi zid predložio amandman na proračun, Sinčić kaže da žele "vidjeti kako će zastupnik srpske manjine glasovati protiv samoga sebe". » HRT