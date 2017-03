Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije: Rad nedjeljom mora biti adekvatno plaćen

Hrvatska, Politika

Božji dan, vražja plaća

Najnoviju inicijativu eurozastupnice Marijane Petir, Katoličke crkve i Ministarstva rada o neradnoj nedjelji trgovačkih, a moguće i drugih djelatnosti, prokomentirao je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. „Radnici koji rade nedjeljom moraju biti i adekvatno plaćeni. Apsolutno smo protiv kompenzacija i prakse određenih poslodavaca koji radnu nedjelju zaposlenima kompenziraju kroz slobodni ponedjeljak i neki drugi radni dan u tjednu. Ne, rad nedjeljom radniku se prvenstveno mora adekvatno financijski nadoknaditi. I to je briga države, koja to mora urediti zakonima, baš kao što je to slučaj i s prekovremenim radom. Pritom nije dovoljno samo nešto staviti na papir i uobličiti u zakonsku formu, što je kod nas u Hrvatskoj nažalost čest slučaj, već država mora osigurati i strogu kontrolu primjene zakona kroz inspekcijske službe i to na način gdje se neće postupati samo po dojavama radnika“, objašnjava stav Sindikata njegov predsjednik Bruno Bulić. » Novi list