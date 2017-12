Sirijski pisac Khaled Khalifa o pisanju i razlozima zašto je ostao u Damasku

Književnost, Svijet

Život za vrijeme rata

"Živim u Damasku i aerodrom je noću zatvoren. Grad se zato mora napustiti prije noći, jer bi putovanje noću bilo jako opasno. Zato sam morao doći do Beiruta i čekati let za Zagreb. Tako je to moje putovanje trajalo dva dana.Odlučio sam ostati u Siriji, jer je to moja zemlja i moja revolucija. Ondje su moj dom, moja obitelj i prijatelji. To je moja osobna odluka i Sirija za mene ima posebno značenje. Nastojim pomoći svojim prijateljima koji su u mnogo težoj situaciji. Danas je teško živjeti u Siriji. Na primjer, ako od svoje kuće želim doći do centra Damaska, moram proći nekoliko kontrolnih točki. Nadamo se da će biti bolje, jer čovjek ne može živjeti bez nade", kaže pisac sirijski pisac Khaled Khalifa. » Novi list