Slovensko 'Delo': EU za Hrvatsku sprema neformalne instrumente pritiska

Ima načina

Više velikih članica koje su među osnivačima unije očekuje od Hrvatske da će poštovati i implementirati presudu kao dio međunarodnog prava, što je bit europske pravne kulture, navodi u subotu u komentaru ljubljansko "Delo". Njihov dopisnik iz Bruxellesa Peter Žerjavič tvrdi da je došao do zapisnika zasjedanja zadnjeg kolegija Europske komisije "iz kojega je jasno da se odluka arbitražnog suda ne tretira kao marginalna tema i da se to tiče same esencije Europske zajednice". To znači da arbitražni pravorijek više uopće ne može biti razmatran kao bilateralno pitanje. Za one države koje se ponašaju poput Hrvatske, a same su često ovisne o odlukama Komisije, postoje neformalni, ali vrlo učinkoviti instrumenti pritiska", navodi "Delo". » Jutarnji