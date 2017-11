Slučaj Agrokor: Trebat će sportska dvorana za nagodbu s 15.000 vjerovnika

Gospodarstvo, Hrvatska

Agrokor:Vjerovnici 1:15.000

Trgovački sud u Zagrebu priprema objavu liste potraživanja prema Agrokoru od oko 58 milijardi kuna, a traže prostor u koji bi odjednom stalo 15 tisuća vjerovnika, vjerojatno će to biti neka sportska dvorana, sa zaštitarima, ako se tko naljuti jer ne može do svog novca. Problema na Sudu imaju i sa skeniranjem same dokumentacije, jer nemaju na raspolaganju ni dovoljno skenera, a ni ljudi; spis trenutno ima više od 14 tisuća stranica. » Jutarnji