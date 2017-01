Slučaj Brišić ukazuje na tvrdokorni otpor prema rasplitanju kaosa u društvu

Hrvatska, Politika

Riba smrdi od glave

"Svatko tko trenutno participira u raspravama je li u slučaju Barišić riječ o plagijatu, zapravo neprimjereno daje značaj osobnom pritisku na premijera. Pored toga, neodgovorno se izostavlja značaj višegodišnjeg masakriranja Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju i izrugivanja njegovih bivših odluka, koje savršeno razjašnjava kontekst i ukazuje na to da problem nije stvar ove ili one Vlade ili osumnjičenog pojedinca, nego kontinuiranog i tvrdokornog otpora prema rasplitanju korupcije i kaosa u cijelom društvu, koji je sada samo ogoljen do apsurda", piše Nataša Škaričić. » Lupiga