Slučaj Zuckerberg: Najlakše je reći 'oprosti'

Svijet

Bez milosti

Mark Zuckerberg je rečenicom 'Privatna sfera je nadiđena, jednostavno je zastarjela' htio promijeniti osjećaje i običaje milijuna ljudi. I to mu je djelomice pošlo za rukom. No, sada je došlo do protuudara, jer samo nekoliko godina kasnije znamo da je to jedno od najdragocjenijih i najvažnijih ljudskih prava u budućnosti. I ne možemo ih prepustiti poduzetnicima poput osnivača Facebooka. Ovdje mora završiti tržišna moć i početi politička regulacija. Zuckerberg o tome kaže kako se ne smije previše regulirati da se ne bi ograničavale nove ideje. A kamo to vodi, već smo doživjeli.kako bi, ne obzirući se ni na što, mogao slijediti svoje poslovne interese. » Deutsche Welle