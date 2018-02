Glazba

We adore them

Smashing Pumpkins iznova se okupljaju zbog ljetne američke turneje The Shiny and Oh So Bright tour . Ovo je prvi puta nakon 2000. godine da pjevač Billy Corgan, gitarist James Iha i bubnjar Jimmy Chamberlin nastupaju zajedno. Prvi će koncert biti održan 12. lipnja u Arizoni, a završni nastup trebao bi se dogoditi 7. rujna u Idahu. » RIF