Snažna poruka: Plakati o poginulima u požaru u stilu filma 'Three Billboards...'

"Milijarde kuna ukradene", "I još nema ozbiljnih osuda", "Kako to, Republiko Hrvatska?"

Aktivisti su u Londonu danas rekreirali pamtljivu scenu iz filma Three Billboards Outside Ebbing, Missouri i to kako bi privukli pozornost na slab napredak istrage o požaru u neboderu Grenfell u kojem je prošlo ljeto poginula 71 osoba. Aktivisti su na tri reklamna kamioneta postavili velike plakate identične bojom i dizajnom onima iz filma, a na kojima piše "71 dead", "And, still no arrests?" i "How come?" pa su takvi kamioneti prošli Londonom, uključujući stajanje ispred parlamenta. U ovom filmu majka Mildred Hayes (glumi je Frances McDormand) zakupi tri velika plakata pola godine nakon ubojstva svoje kćeri, a na kojima piše "Raped while dying", "And still no arrests?" i "How come, Chief Willoughby?" i tu krene radnja filma, odličnog inače. » Mashable