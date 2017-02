Film

Box office report

M. Night Shyamalana i dalje je na vrhu američke box office ljestvice , a kako je svu pozornost publike ovog vikenda prisvojio Super Bowl, nije ni imao ozbiljne konkurencije. Drugi po gledanosti bio je novi horor Krugovi kritike ), a zaradio je 13 milijuna dolara. Novi romantični SF The Space Between Us kritike ) startao je deveti. » NY Times