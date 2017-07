Split obranjen od požara, evakuirani Postrana i Strožanac

Hrvatska

Dalmacija u plamenu

Američka svemirska agencija NASA objavila je fotografiju iz svemira na kojoj se vidi dim od požara na Mosoru. Vatra se u kasnim popodnevnim satima sasvim približila Splitu te je došla do Mravinaca, piše Slobodna Dalmacija . Evakuiran je i trgovački centar Mall of Split.Vatra je stigla do POS-ovih zgrada na Kili, a prošla je preko ograde odlagališta otpada Karepovc, jedna cisterna Parkova i nasada koja je pokušavala izgasiti vatru je planula na tom mjestu. Smiren je požar u blizini Dračevca. Split je obranjen! Nakon višesatne borbe s vatrenom stihijom, vatrogasci su je na većini mjesta uspjeli ukrotiti. RTL također javlja da je na drugoj lokaciji vjetar počeo 'tjerati' požar prema hotelu Lav u Podstrani. Upravo bi u tom hotelu u utorak ujutro trebao biti pripremljen obrok za niz premorenih vatrogasaca.Počela je evakuacija u Strožancu i Podstrani, iza ponoći javlja Slobodna Dalmacija . Vjetar mijenja smjer, što dodatno pogoršava situaciju. » 24sata