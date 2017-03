Društvo, Hrvatska, Politika, Televizija

Punim gasom nazad

ironično se osvrće na prioritete i ambicije:Amerika 2017. - počele pripreme za let na Mars, počele i završne pripreme za prvi turistički let do Mjeseca.Rusija 2017. - predstavila leteći motocikl.Hrvatska 2017. - Vlada osnovala Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću.