Srbijanski reality optužen za seksualno nasilje

Regija

Nije samo neukus

Kada se u Srbiji počela prikazivati reality emisija Parovi mnogo joj se prigovaralo na račun neukusa i gluposti, no sada su prigovori postali ozbiljniji. Srbijanska udruga Žene protiv nasilja prijavila je emisiju i traži njeno ukidanje zbog odnosa prema ženama u njoj, točnije seksualnog nasilja. Tvrde da se na snimkama vidi kako jedan natjecatelj nasrće na natjecateljicu, sumnjaju da je u pitanju silovanje ili pokušaj silovanja, no da nitko ne reagira, te da televizija čak prikriva što se događa. Udruga upozorava kako je alarmantno da se mlađoj publici to prezentira kao normalno ponašanje. O emisiji raspravlja i Forum . » Slobodna