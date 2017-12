Celebrities

Love is a stranger

Na današnji dan, 25. prosinca 1954. godine, u Aberdeenu u Škotskoj rođena je Annie Lennox . Ono što ju ističe je hrabro poigravanje rodom ( Love Is A Stranger ) i koketiranje s dragom u glazbenim spotovima ( No More I Love You's ). Dobar dio života posvetila je i aktivizmu. » Vox Feminae