Sretan rođendan Björk

Celebrities, Glazba

Ludi Island

Na današnji dan, 21. studenog 1965. u Reykjaviku se rodila Björk . Ova eklektična umjetnica iza sebe ima čak osam studijskih i šest live albuma, tridesetak hit singlova, među kojima su Human Behaviour te It's Oh So Quiet . Glazbom se počela baviti još u djetinjstvu, a prvi bendovi u kojima je bila su Tappi Tíkarrass . Poznata je po svom ekscentričnom načinu odijevanja. Tu je video u kojem pokazuje svoju kuću na Islandu, a tu je dokumentarac o njoj. » Vox Feminae