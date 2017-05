Celebrities, Zanimljivosti

Pjevač i komičar koji ga sprda

Na današnji dan , 24. svibnja 1941. godine rođen je Robert Allen Zimmerman, poznatiji kao Bob Dylan . Njegove pjesme Blowin' in the Wind postale su himne pokreta za ljudska prava. Istog dana, 1965. godine, rođen je glumac John C. Reilly, odličan u kombinaciji sa Willom Ferrellom . Upravo se on sprdao sa Dylanom u filmu Walk Hard