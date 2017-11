Sretan rođendan Jesse!

Celebrities, Film

Najljepša ljubavna priča

Na današnji dan, 6. studenog 1970. godine, rođen je Ethan Hawke . Ovaj je američki glumac imao bogatu filmsku karijeru, no sigurno najupečatljiviju ulogu ostvario je u trilogiji Richarda Linklatera, o jednoj ljubavi. Sve je počelo u Before Sunrise , mladi Amerikanac Jesse upoznao je u vlaku Francuskinju Celine (Julie Delpy) i nagovorio je da izađu iz vlaka i provedu dan u Beču. Dogodila se ljubav i razlaz, Jesse je o svemu napisao roman i tako ga je put odveo u Pariz gdje je proveo Before Sunset sa Celine. Par se vjenčao, dobio djecu, a ljubav je na kušnji u Before Midnight