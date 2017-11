Celebrities

Dug i trnovit put

Na današnji dan 1939. godine, u gradiću Natbush u Tennesseeju, rodila se Anna Mae Bullock, danas poznatija kao Tina Turner . Dobitnica osam nagrada Grammy, pjevačica, glumica, skladateljica i plesačica. Karijeru je počela sa suprugom Ikeom Turnerom s kojim je ostvarila hitove poput Proud Mary , a u solo karijeri s What's Love Got To Do With It . » Vox Feminae