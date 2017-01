Startup hrvatskog programera dobio investiciju od 3,6 mijuna kuna

Gospodarstvo, ICT

Vrelo informacija

Do kraja siječnja britansko-hrvatski startup Cognism, koji je upravio primio sjemensku investiciju od 3,6 milijuna kuna, na tržište će izbaciti svoj drugi cloud softverski proizvod CRM Refresh. S prvim je rješenjem, cloud aplikacijom za otkrivanje povoljnih prodajnih prilika, Cognism već polučio dobar početni rezultat. Klijenti su mu, među inim, Financial Times, Guardian Wealth Management i Parabolic Asset Management. Zadarski programer, Stjepan Buljat, suosnivač i voditelj razvoja Cognisma pojašnjava da informacije čupaju iz Reutersa, Associated Pressa, Financial Timesa, Benzinge, ali i svih drugih relevantnih izvora na internetu. Cognism na svom webu navodi da već sada kanalizira prema klijentima informacije iz više od 115 milijuna kompanija i ključnih igrača diljem svijeta.