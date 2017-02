Šterc: Bio bih radikalniji od Hasanbegovića, ukinuo bih sve udruge

Hrvatska, Politika

Dobro da je demograf

"Mi imamo nevjerojatnih gotovo 2.000 udruga. Čime su one popravile društvo? Sporene su kakti civilne udruge. Više-manje su one političke udruge. One politički reagiraju na javnoj hrvatskoj sceni. Te udruge potroše otprilike oko milijardu i pol kuna. Ne možete financirati anacionalne udruge. Te neke koje hoće djelovati na nekoj globalnoj svemirskom sceni, neka ih financira netko drugi, a ne da se financiraju iz državnog proračuna. Ja bih ukinuo sve udruge", izjavio je demograf Stjepan Šterc. » N1