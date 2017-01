Štete od globalnog zatopljenja u RH mjerit će se u milijardama dolara svake godine

Gospodarstvo, Hrvatska, Okoliš, Svijet

Kroz 100 godina

"Klimatolozi rade na skali od 100 godina, a politička događanja se zbivaju na skali od nekoliko godina. Kolege iz Splita radile su s Nijemcima moguće scenarije porasta morske razine i procijenili štetu koja se može očekivati u Hrvatskoj - do kraja stoljeća bila bi između jedne i devet milijardi dolara godišnje. Migracije su stvar koja je vrlo opasna, jer velike zemlje poput SAD-a puno pridonose globalnom zatopljenju, stvore nerazvijenim zemljama probleme koji dovode do migracija, ali one neće ići u Ameriku, jer tko će preploviti Atlantik, nego u druge zemlje", kaže akademik Mirko Orlić, profesor na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. » Jutarnji