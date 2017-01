Stiže prvi seks robot koji se u vas može zaljubiti, a svi će ga moći priuštiti

ICT

Poslušna

Prvi seks robot koji vlasniku pruža "emocionalnu vezu" kreće u prodaju 15. travnja - i pun je iznenađenja. Harmony je programirana da bude "šarmantna i duhovita", "sklona zaljubljivanju u vas" te "govorenju stvari koje ne očekujete", navodi njezin tvorac, Mat McMullen. Harmony bi mogla koštati i do 12 tisuća funti (oko 100 tisuća kuna), no McMullen tvrdi da će njegovi seks roboti uskoro biti dostupni svima. Naime, on planira uvesti princip u kojem bi seks robote "iznajmljivao" po cijeni od tek 20-ak dolara. » Index