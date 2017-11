Stižu važne promjene, a uskoro i niže cijene autoškola

Hrvatska

Nadajmo se

Auto škole mogu od 2018. samostalno određivati tržišne cijene, što bi moglo dovesti i do konačnog sniženja cijena. Do sada je državna regulacija minimalne cijene odgovarala mnogim postojećim tržišnim igračima, ali na štetu potrošača. Ukinuta je zaštićena mreža auto škola kroz koju je država ograničavala dozvoljeni broj auto škola po svakoj županiji, ovisno o broju kandidata, objavio je to Daniel Hinšt, voditelj Centra unutarnjeg tržišta pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. » N1