Zanimljivosti

Ni u ludilu

Prvo što bi osjetili kada bi slučajno utrljali ljutu papričicu na oči je, očekivano, jako žarenje. To je zato što čili paprika sadrži kapsaicin koji u malim dozama djeluje protiv bolova, no u velikim izaziva iritaciju. Na očima koje su prirodno osjetljive to bi izazvalo otekline, bol i mnogo suza. Digg u videu prikazuje što bi se točno dogodilo, koristeći za pokus krumpir.