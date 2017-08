Što će biti s Uberom?

Internet

Nitko ne zna

Posljednjih dana otvoreno je pitanje regulacije rada Ubera. Radna skupina sastavljena početkom ove godine, a u koju ulaze predstavnici četiriju gradova (Zagreb, Rijeka, Split i Velika Gorica), Ubera, taksista, Ministarstva prometa i Ministarstva gospodarstva, trebala bi dogovoriti kako će izgledati novi zakon. To bi trebalo biti poznato ovu jesen. Tako Slobodna Dalmacija saznaje da će Uber ostati na tržištu i da će se tretirati kao drugi taksi prijevoznici, s dozvolama i licencama do kojih će se lakše dolaziti. No, kako Index saznaje iz dobro upućenog izvora, takav scenarij je izgledan, ali zapravo se još ništa ne zna jer Ministarstvo tek sad traži studiju Prometnog fakulteta.