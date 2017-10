Što domaći izdavači pripremaju za jubilarno ovogodišnje izdanje Interlibera?

Hrvatska, Književnost

Ponešto za svakoga

Jubilarni 40. međunarodni sajam knjiga Interliber ove će godine biti održan od 7. do 12. studenoga na Zagrebačkom velesajmu. Nove naslove najavljuju Hena com, Ocean More, V.B.Z., Fraktura...Naklada Ljevak predstavit će knjigu 'O tiraniji' Timothyja Snydera, koji je uznemiren autoritarnom i opasnom politikom Trumpove administracije napisao ovo važno djelo. Rutger Bregman autor je knjige 'Utopija za realiste', koja vodi čitatelje na putovanje kroz povijest ideje o kojoj se u centrima moći, pa onda i na periferiji, govori već desetljećima – o uvođenju univerzalnog temeljnog dohotka (UTD). » Novi list