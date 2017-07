Što kad bi žene vladale svijetom?

Društvo, Kultura, Svijet

Da je Kolind, a ne Andreja

Kad bi žene danas bile na mjestima muškaraca i vladale svijetom bilo bi to bolje mjesto, bilo bi manje rata, prodavalo bi se manje oružja, bile bismo nijansiranije i slojevitije - kaže Vicky Featherstone, umjetnička direktorica londonskog kazališta Royal Court koja je na Manchester International Festivalu postavila uživo nastup i diskusiju naslovljenu What If Women Ruled The World? . Glumice i stručnjakinje na ovoj će izvedbi propitati bi li žene smislile bolja rješenja svjetskih problema nego muškarci. Kaže BBC-jev novinar - "mislio sam da želimo jednakost, ne drugu vrstu nejednakosti!".