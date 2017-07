Što se događa s tečajem CHF?

Gospodarstvo, Svijet

Švicarski franak, kao i američki dolar i zlato, ima status sigurnog utočišta u nesigurnim vremenima. To znači da jača kada izlaze loše političke i ekonomske vijesti. Upravo je to glavni razlog naglog jačanja švicarske valute za vrijeme financijske krize, a sada kada se situacija smirila franak pada. Po većini modela procjene fer vrijednosti valute, franak je još uvijek daleko najprecijenjenija valuta na svijetu, što znači da prostora za slabljenje još ima. Analitičari smatraju da se do kraja godine može očekivati slabljenje CHF-a u odnosu na EUR od barem još nekoliko posto. » Poslovni