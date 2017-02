Što zapravo mislimo kad kažemo da smo zaposleni?

Gospodarstvo, Lifestyle, Zanimljivosti

Poznati izgovor

Često pogrešno mislimo da ako izgledamo zaposleno, čak i ako nismo, ispadamo vrijedni u očima svog šefa, kolege, obitelji ili prijatelja. No, iako je to vjerojatno u nekom trenutku bio iskren odraz situacije, s vremenom je postane standardni izgovor. U očima drugih naša zaposlenost izgleda drugačije. „Ispada da želite da vas prosuđuje na temelju toga koliko se zauzeti činite, a ne na temelju toga koliko ste produktivni stvarno jeste. Zapravo šaljete poruku kako niste dobri u organiziranju svog vremena i u trenutku kad vas netko nešto zamoli to nije prioritet za vas“, objašnjava konzultant za ljudske resurse Ed Baldwin za BBC