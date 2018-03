Stotine tisuća američkih tinejdžera na prosvjedima protiv oružja

Aktivizam, Politika, Svijet

Za pucanje su igrice!

Stotine tisuća tinejdžera i još mlađe djece izašlo je na ulice SAD-a u demonstracijama protiv oružja The March for Our Lives (marš za naš život), što je vjerojatno najveće političko okupljanje koje su organizirali ljudi što uopće još ni nemaju pravo glasa. "Welcome to the revolution” ("Dobrodošli u revoluciju") rekla je Cameron Kasky na centralnom prosvjedu u Washingtonu u subotu, dodavši "moja je generacija provela cijeli život gledajući masovnu pucnjavu za masovnom pucnjavom" zaključivši da to mora prestati. Učenica Emma Gonzalez stajala je za govornicom šuteći nekoliko minuta, podsjetivši na nešto više od 6 minuta koliko je trebalo masovnom ubojici da ubije 17 učenika i učitelja u srednjoj školi Parkland na Floridi prošli mjesec. "Borite se za svoj život prije nego postane nečiji tuđi posao", rekla je. Za vikend je održano sve skupa 800 ovakvih prosvjeda. » USA Today