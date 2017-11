Stotinu filmova u devet dana Zagreb film festivala

Film, Hrvatska

Podić šator na ZFF-u

13 dugometražnih u glavnom natjecanju, 10 međunarodnih kratkometražnih i 10 domaćih kratkih filmova u programu Kockice glavni su filmovi od sveukupno 100-tinjak koji će biti prikazani na ovogodišnjem Zagreb film festivalu , što se održava od 11. do 19. studenog u više kina. Igrat će drama 'Božja zemlja' o LGBT ljubavi,'Pop Aye' s čovjekom i slonom u glavnim ulogama, 'Fokstrot' Samuela Maoza'Skrbnik' Xaviera Legranda, 'Parižanka' Léonor Serraille. U popratnom su programu; čovjek poželi sve to pogledati.... Ulaznice su 10 do 30 kuna, a neke su i besplatne. Dio filmova bit će paralelno prikazan u Rijeci.